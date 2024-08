Bebê de 10 meses sofre overdose e morre com droga na chupeta

Uma criança de apenas 10 meses sofreu uma overdose e morreu após ser deixado com uma chupeta suja com drogas. O caso aconteceu na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e a mãe da bebê, que é usuária de drogas, foi presa pela morte. Segundo informações do jornal "Extra", a criança foi intoxicada pelo uso do analgésico fentanil.

A criança morreu no último mês de maio, mas o caso só foi divulgado à imprensa americana nos últimos dias. Segundo o relato da família, a bebê estava em casa com a mãe, Sara Constance Shakeri-Taylor, de 39 anos, no momento da overdose. Quando o pai da criança chegou em casa, a mulher estava dormindo e a bebê já estava desacordada.

A menina chegou a ser levada para uma unidade de saúde na região, mas não resistiu e acabou vindo à óbito no mesmo dia. Como os médicos da unidade e os peritos responsáveis pela autopsia não identificaram qualquer lesão ou ferimentos que pudesse ter provocado a morte, o corpo foi levado para um teste toxicológico, que detectou a presença do fentanil.

Leia também:

➢ Homem é preso acusado de agredir avó com Alzheimer

➢ IBGE: Censo aponta aumento do número de habitantes em São Gonçalo

A droga é um tipo de opioide que costuma ser usado como complementar a anestesias e que tem efeito 50 vezes mais potente que o da heroína, por exemplo. A Polícia realizou buscas no imóvel onde a criança vivia e encontrou amostras da substância pela casa. Segundo os agentes, foram encontrados restos da droga em mamadeiras e em uma chupeta.



Aos agentes, a mãe da criança confessou que é usuária de fentanil e demonstrou saber dos efeitos causados pela droga. Além do uso de substância, ela também foi acusada de maus-tratos aos animais, já que os policiais encontraram cerca de quatorze cães enjaulados e com indícios de que erma obrigados a participar de rinhas.

A mulher foi indiciada por homicídio por abuso infantil e maus-tratos contra animais. Já o marido dela não responde pela morte da filha, mas também é investigado pelos crimes contra os animais.