Viaturas do Proeis são rebocadas por falta de pagamento em Itaguaí

Abundância para uns, penúria para outros. Essa é a atual situação que os moradores de Itaguaí, município na Costa Verde do Rio de Janeiro, vêm enfrentando. Enquanto a Prefeitura realizou mês passado o Expo Itaguaí que custou R$ 34 milhões aos cofres municipais, viaturas do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foram rebocadas por falta de pagamento à empresa que aluga veículos. Há informações que os policiais militares estão fazendo patrulhamento na cidade nas viaturas da Guarda Municipal.



“É um absurdo a cidade ter as viaturas do Proeis e ficar desprotegida em razão da falta de pagamento para a empresa que fornece os carros. Nunca pensei passar por tamanha humilhação com o descaso da administração municipal. É o fim!”, revoltou-se uma terceirizada que presta serviço à Prefeitura de Itaguaí.

O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) é um convênio firmado pelo Governo do Estado com as prefeituras de cada cidade. No caso de Itaguaí, o atraso no pagamento do aluguel dos veículos é de responsabilidade da Prefeitura local.



Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Itaguaí não havia se manifestado sobre o assunto.

* Em apuração