Zagueiro uruguaio que teve arritmia cardíaca em campo segue internado em estado crítico

O zagueiro Juan Izquierdo do Nacional do Uruguai, segue internado em São Paulo no Hospital Albert Einstein desde quinta feira (22). O atleta teve uma arritmia cardíaca e caiu desacordado no gramado na eliminação para o time do São Paulo nas oitavas de final da Copa Libertadores.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital na noite de segunda feira, o defensor segue internado na UTI, dependendo de ventilação mecânica e com quadro neurológico em estado crítico. Ele teve uma piora em seu estado de saúde no último fim de semana, onde foi citado uma "progressão do comprometimento cerebral" e "aumento de pressão intracraniana".

Segundo a mídia uruguaia, o atleta está sendo acompanhado pelo diretor geral do Nacional, Sebastián Eguren, o dirigente Fernando Brusco, o presidente Alejandro Balbi, além de seis pais e sua esposa. Os treinos do time foram cancelados além das rodadas do Campeonato Uruguaio.

Leia também:

Mulher é presa por suspeita de envenenar crianças



Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19 e se afastará das telinhas

Marta Echarte, cônsul do Uruguai, visitou o atleta na segunda feira (26) e em entrevista a rádio uruguaia Sport 890, disse que a situação do jogador é praticamente irreversível.

Izquierdo foi revelado pelo Atlético Cerro-URU, e também teve passagens por outros clubes do país como o Peñarol e o Montevideo Wanderers antes de jogar pelo Nacional. Além do Uruguai, o zagueiro teve uma breve passagem pelo Atlético San Luís, do México.