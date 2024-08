Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19 e se afastará das telinhas

A apresentadora mais querida do Brasil, Ana Maria, de 75 anos, testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira (27). A artista usou as redes sociais para comentar sobre o diagnóstico, depois de realizar um segundo teste, e também falou um pouco sobre a importância de manter as vacinas em dia.



“Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de Covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez. Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí, e logo estarei de volta!”, explicou.

Na última segunda-feira (26), enquanto apresentava o programa matinal “Mais Você”, da Rede Globo, a artista comentou que estava se sentindo mal e começou as gravações pedindo desculpas ao público, mas atribuiu o mal-estar à brusca mudança de temperatura que ocorreu em São Paulo.



“Além de dar bom dia para vocês, eu queria pedir desculpas porque hoje eu estou meio ‘baleada’… Essa mudança de tempo me derrubou legal. Então, hoje vou falar mais devagarzinho, mais quietinha. Hoje, levantei da cama e disse: acho que vou ‘não ir’. Mas como não posso não ir? Até amanhã já estou zerada. Eu vou tossir de vez em quando, tá bom? Então, desculpe desde já. Mas esfriou, choveu…”, disse.