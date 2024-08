Atenção motoristas: Ponte Rio-Niterói terá pistas fechadas para manutenção

A Ponte Rio-Niterói passará por uma série de manutenções e melhorias que levarão ao fechamento de algumas pistas até o dia 1º de setembro. Entre as principais intervenções estão a recuperação das aduelas — blocos de concreto que compõem a estrutura da ponte — e a troca das grades de proteção em determinados trechos.

Os trabalhos de recuperação das aduelas ocorrerão diariamente das 7h às 17h, período em que uma das faixas de rolamento será interditada. Já a substituição das grades de proteção, programada para o acesso de Niterói, ocorrerá das 8h às 18h, sem necessidade de interdição de faixas.

Leia também:



Carnaval 2025: Ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (27)

Eleições 2024: eleitores jovens aumentam 78% em relação a 2020

Além dessas melhorias, a Ecoponte realizará diversas ações de manutenção, como varrição e restauração dos pórticos, remoção de resíduos, limpeza manual e mecanizada das pistas e cuidados com as áreas verdes. A maior parte desses serviços será executada durante a noite, visando reduzir o impacto no fluxo de veículos.

A concessionária orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização e às orientações indicadas nas placas e painéis de mensagens variáveis (PMVs). Vale ressaltar que o cronograma de obras está sujeito a alterações conforme as condições operacionais ou meteorológicas.

Cronograma detalhado das obras:

De segunda a sexta-feira (26 a 30 de agosto):

Recuperação de pavimento: ambas as direções, das 23h às 5h

Inspeção e recuperação de concreto: acesso Niterói, das 8h às 18h

Inspeção e recuperação de estrutura metálica: Vão Central, das 8h às 18h

Recuperação de pórticos: acessos Rio e Niterói, das 23h às 5h

Manutenção de áreas verdes e varrição: acessos Niterói e ao longo da rodovia, das 8h às 18h

Coleta de massa verde e manutenção das áreas verdes: ambas as direções, das 21h às 6h

Limpeza de pista (varrição mecanizada): ambas as direções, das 22h às 7h

Limpeza de pista (varrição manual): acessos Rio e Niterói, das 8h às 18h e das 22h às 7h

Remoção de lixo: acesso Niterói, das 22h às 7h

Limpeza manual de drenagens: ambas as direções, das 22h às 7h

Sábado e domingo (31 de agosto e 1º de setembro):

Limpeza de pista (varrição manual): ambas as direções, das 21h às 6h

Limpeza de pista: ambas as direções, das 7h às 17h

Limpeza manual do sistema de drenagem: acesso Niterói, das 21h às 6h

Os motoristas devem planejar seus deslocamentos com antecedência, considerando possíveis atrasos devido às obras em andamento.