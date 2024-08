Proteção Animal consegue lar para 15 cães e gatos em Maricá

A iniciativa é realizada em conjunto com protetores do município, voluntários que resgatam e abrigam os animais até o momento da adoção - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A iniciativa é realizada em conjunto com protetores do município, voluntários que resgatam e abrigam os animais até o momento da adoção - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, promoveu ontem (24) uma edição especial da campanha de adoção de cães e gatos em frente ao Centro de Comércio Popular (Cecop), no Centro. Durante a ação, 15 animais resgatados das ruas ou disponibilizados por cidadãos receberam um novo lar, sendo 14 cachorros e um gato. A iniciativa é realizada em conjunto com protetores do município, voluntários que resgatam e abrigam os animais até o momento da adoção.

Secretário de Proteção Animal, Otávio Duarte falou que a ação contribui para a retirada de animais abandonados nas ruas. “Todos os animais foram resgatados, alguns por protetores. Com a feira de adoção, a gente também trabalha com a conscientização para ajudar a não ter mais esse abandono de animais”, afirmou.

Responsável por organizar as feiras, Jennifer Monteiro disse que essas ações também ajudam os protetores que muitas vezes não têm condições de permanecer com os animais. “A campanha de adoção ajuda a diminuir a quantidade de animais na rua porque os protetores resgatam os pets, só que muitas vezes não conseguem mantê-los”, explicou.

Antes de serem doados, os animais passam por processo de aplicação de vermífugo e os adultos são castrados. A secretaria ainda oferece a castração de filhotes adotados a partir dos seis meses de idade.

O morador de Araçatiba, Cláudio Nóbrega, de 60 anos, estava acompanhando seu filho, que adotou um novo amiguinho. “Amamos os animais, a feira de adoção já é tradicional na cidade. Essa é uma iniciativa maravilhosa para conseguir um lar para os bichinhos”, disse.

Campanha também acontece on-line

A campanha de doação também é disponibilizada on-line pelas redes sociais da secretaria. Interessados em adotar um amigo podem entrar em contato pelo Facebook: Proteção Animal Maricá; Instagram: @secpa.marica ou pelo WhatsApp (21) 97556-7695, das 8h às 17h.

Além das feiras de adoção, a secretaria, em parceria com a ONG Rio Ecopet, desenvolve campanha de sustentabilidade para recolher tampinhas plásticas e lacres de alumínio e trocá-las por ração para cães e gatos de protetores cadastrados no município e animais de rua.

A iniciativa foi criada também com foco na preservação do meio ambiente e tem apoio das secretarias de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e de Cidade Sustentável, além da autarquia de Serviços e Obras de Maricá (Somar).