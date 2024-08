São Gonçalo abre inscrições para curso de empreendedorismo para mulheres

Já estão abertas as inscrições para a 12ª edição do curso gratuito de empreendedorismo para mulheres da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de São Gonçalo. Interessadas em participar podem se inscrever até o dia 24 de setembro; as aulas começam no dia 26/09 e acontecem no Espaço Mais Conhecimento, localizado no Shopping Partage.

As aulas oferecem formação teórica sobre os processos de formalização, administração e planejamento de negócios, além de dicas sobre técnicas de vendas e uso das mídias sociais para mulheres que começar seu próprio negócio. O curso é realizado através de uma parceria com o Sebrae.

Leia também:

➢ São Gonçalo lança editais de fomento à cultura da Política Nacional Aldir Blanc

➢ Transportes realiza alteração no trânsito do Porto Velho neste sábado (24)



Para a nova turma, as aulas acontecerão às quintas-feiras, das 13h às 17h, a partir de 26 de setembro. Após o fim das aulas, as participantes vão receber certificados e ganham a chance de expor seus produtos no Espaço Lidera Mulher, no 3º piso do Partage, e na Feira da Mulher Empreendedora, na Praça Dr. Luiz Palmier.



Mulheres interessadas devem se inscrever através do e-mail inscricaolideramulher@gmail.com ou nos presencialmente na Feira da Mulher Empreendedora e no espaço no Partage.