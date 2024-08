Brasileiros que desapareceram por cinco dias no Chile reencontram a família

O casal de brasileiros que ficou cinco dias sem comunicação depois de uma viagem ao Chile, finalmente reencontrou a família neste sábado (24). Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60 anos, foram encontrados e resgatados na fronteira com a Argentina, próximo ao Passo de São Francisco.

A dupla, do Rio de Janeiro, ficou presa devido as condições climáticas adversas, segundo autoridades chilenas. O perfil do governo regional de Atacama chegou a publicar um registro do momento que houve o resgate. O filho deles, Raphael, e a nota, Cintia, acompanharam os procedimentos

O registro teve a mensagem: "Após uma intensa busca nesta manhã, Carabineros resgataram dois turistas de nacionalidade brasileira que estavam perdidos nas imediações da fronteira internacional com a Argentina".

O perfil ainda informou que os dois se encontram bem de saúde e que serão levados a um hospital regional. No último domingo, após ficarem sem contato com Aurora e Eraldo, Cintia e Raphael resolveram ir para o Chile fazer buscas por conta própria e ficar mais perto da situação.



Eles haviam saído de Resende, no Sul Fluminense, na última quarta-feira, com o plano de cruzar de carro a Argentina até a cidade de Copiapó, no Chile, onde de fato chegaram no último domingo. No mesmo dia, pela manhã, foi feito o último contato com a família, que deste então não teve mais notícias dos dois.

A nora, Cintia, contou que não se preocupou nos primeiros dias, porque muitas áreas por onde o casal passaria não têm cobertura de sinal do celular. Mas, com o passar do tempo, percebeu que havia algo de errado. Foi então que os parentes resolveram acionar as autoridades e buscar ajuda na internet.