Obras do MUVI: Novo corredor viário segue provocando alterações no trânsito em diversos pontos da cidade; Vídeos

As obras do MUVI seguem a todo vapor no município de São Gonçalo - Foto: Kiko Charret

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo está realizando, desde o início desta semana, novas alterações no trânsito do município em decorrência do andamento das obras do novo corredor viário do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada).

As mudanças na região, que nessa nova fase atingem diretamente os bairros Paraíso, Porto da Madama, Porto Velho, Vila Lage e Neves, também incluem acessibilidade, estacionamento e ciclovia.





Motoristas devem ficar atentos às novas alterações no trânsito Kiko Charret

Novas alterações



A partir do dia 29 de agosto, os carros terão que circular no meio das pistas de rolamento na Rua Doutor Alberto Torres, no trecho entre a Avenida Olindo Pereira e a Praça do Vila Lage. Isso porque as extremidades da via estarão interditadas para instalações das tubulações da rede de drenagem.

O andamento das obras do MUVI seguem causando alterações no trânsito da cidade Kiko Charret

Ainda durante as obras do corredor viário, os motoristas devem prestar atenção nas alterações, visto que o trânsito de veículos no sentido Niterói passará a ser pela pista da esquerda na Rua Oliveira Botelho, no trecho compreendido entre a Praça do Vila Lage e a Rua Ernesto Ribeiro. Isso porque as pistas da direita da via serão interditadas para a drenagem.



Também estão previstas novas mudanças nos próximos dias: os carros que vêm do Centro de São Gonçalo no sentido Niterói, seguindo pela Avenida Presidente Kennedy, pela Rua Jaime Figueiredo e pela Rua Fontes deverão acessar a via auxiliar (rua de baixo) da Rua Comandante Ari Parreiras na altura do CIUG e continuar em frente, no sentido Neves. Anteriormente, ao chegar próximo ao Ciug pela Rua Fontes, os motoristas acessavam a via de cima, que tinha duplo sentido, para chegar até Neves. Agora, a Rua Comandante Ari Parreiras estará em sentido único de circulação para São Gonçalo na parte de cima e sentido único para Neves/Niterói na parte de baixo.

Os motoristas devem ficar atentos às novas mudanças no trânsito e também às proibições de estacionamento nas vias em questão. Passageiros de transporte coletivo também devem se informar sobre eventuais mudanças de posicionamento de pontos de ônibus pelas regiões afetadas.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informa que as obras do MUVI seguem nos bairros mencionados, sem que haja previsão de alterações significativas no trânsito ao longo desta semana.