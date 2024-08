Fluminense Atlético Clube em Niterói recebe o projeto Estrelas da Inclusão

No dia 24 de agosto, acontece o evento esportivo "Estrelas da Inclusão - Esporte para Todos", a partir das 9h, no Fluminense Atlético Clube, no centro de Niterói. Com entrada franca, a ação consiste em um inovador torneio de futebol que visa promover a inclusão social e celebrar a diversidade, reunindo crianças, adolescentes e adultos, com e sem deficiências, em um ambiente inclusivo e integrador, destacando a importância da acessibilidade e da igualdade.

“O Estrelas da Inclusão propõe um formato de inclusão reversa, com duas equipes formadas por pessoas com deficiência do Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR), em Niterói, e por pessoas da Associação Maricaense das Pessoas com Deficiência (AMAPED), além de duas equipes convidadas formadas por crianças de projetos sociais da cidade de Niterói, como o Cruzeiro Futebol Clube, de Pendotiba, e o Projeto Luz, projeto social que acontece em São Gonçalo. Estarão presentes também, beneficiados do projeto Marica Esportes, que atende a pessoas com deficiências. Nossa proposta contempla não só a participação dos niteroienses, mas, também, de municípios vizinhos.”, explica Raphael Couri, coordenador dos projetos sociais do FASPAR e um dos organizadores do evento.

A iniciativa conta com a participação de ex-jogadores ilustres do Vasco da década de 1990, que atuam como padrinhos, como Acácio, Sorato, Ernani, Luizinho e Bismarck, embaixador do projeto, e que irão ajudar a promover a interação entre todos os participantes.

Leia também:

PM realiza operação no Complexo do Salgueiro para combater roubo de veículos e disputas territoriais

Fetiche em ser corno: Musa do OnlyFans fatura alto como esposa infiel

“Poder participar como embaixador do projeto Estrelas da inclusão me deixa muito honrado, poder contribuir de alguma forma com a formação dessas crianças e jovens através do esporte é uma causa que nos motiva e terá sempre meu apoio incondicional”, afirma o ex-jogador Bismarck.



O projeto tem apoio da prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Esportes e já conta com grandes empresas como parceiros, como o Hospital Icaraí, Viação Estrela, Viação Galo Branco, Rental Care e Cervejaria NOI.

“A gente entende que o envolvimento da inciativa privada através de empresas locais com o projeto dá sustentabilidade e potencializa as ações. A importância de ter um hospital envolvido nesse sentido, demonstra bem isso, pois estamos falando de saúde, atendimento, sociedade e envolvimento social”, explica Carlos Eduardo Nagele, organizador do evento.

“O projeto Estrelas da Inclusão, trata de um tema que vem sendo abordado pela secretaria proporcionando esporte e lazer para todos os niteroienses sem distinção e, principalmente, incluindo pessoas com deficiências. A proposta da inclusão reversa, onde participam pessoas com e sem deficiência no mesmo ambiente promove a queda de barreiras e aceitação de diferenças, está bem alinhada com nossos objetivos”, declara Rubens Goulart, Secretario de Esportes e Lazer de Niterói.

O Instituto Faça Sua Parte (FASPAR), desenvolve um modelo com participação de iniciativas público e privadas em projetos sociais esportivos voltados ao atendimento de pessoas com deficiências. Com direcionamento de atletas para contratação por empresas através de cotas, permitem que continuem ativos na prática esportiva e possam ter seu desenvolvimento profissional, aliados a cursos de qualificação durante a carreira esportiva.

Segundo Raphael Emilião, Diretor Institucional da FASPAR, esses atletas desenvolvem autoconfiança, relacionamento interpessoal, independência e, com isso, tornam-se mais habilitados para o mercado de trabalho. Hoje, mais de 30 para-atletas são contratados por essas empresas e se dedicam à instituição. Paralelamente aos treinamentos, o projeto incentiva a formação profissional através de parcerias com instituições de ensino e cursos profissionalizantes”.

“Buscamos parcerias com instituições, escolas e universidades para que esses atletas não apenas pratiquem o esporte, mas também adquiram qualificação profissional, pois sabemos que a carreira de atleta é curta. Assim, quando eles encerram a vida esportiva, já possuem as condições necessárias para serem contratados pelas empresas com uma qualificação profissional”, explica o Diretor.

O torneio de futebol tem uma proposta inovadora que foi chamada de inclusão reversa, promovendo um ambiente em que estejam reunidas pessoas com e sem deficiência é o que o projeto entende como uma sociedade igualitária. Envolver crianças nesse ambiente é uma estratégia de atuação na formação do cidadão com respeito as diferenças e respeito ao próximo.

Segundo ele, esse projeto ajuda as crianças a desenvolverem mais empatia, especialmente na escola, tornando-se mais sensíveis e envolvidas com o meio social e principalmente se tiverem um amigo com deficiência.

“E essa é a nossa proposta com o Futebol Estrelas da Inclusão, formado por quatro equipes: duas com pessoas com deficiência e duas sem, mas todas participando de um mesmo torneio, sem diferenças e preconceitos”, reitera.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:

09:00 as 10:00 - abertura com desfile das equipes e apresentação do hino nacional.

10:00 - Jogo de Apresentação PARADESPORTIVA - FUTEBOL

10:30 AS 15:00 -Torneio de futebol ESTRELAS DA INCLUSAO

Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelo e-mail: contato@faspar.org.br ou pelo Instagram: @estrelasdainclusao_.

Serviço:

Local: Fluminense Atlético Clube - Rua Xavier de Brito, 22, Centro, Niterói

Data: 24 de agosto, às 9h

Entrada franca.