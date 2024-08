Pessoa mais velha do mundo morre aos 117 anos na Espanha

Morreu nesta terça-feira (20) a espanhola María Branyas Morera, considerada como pessoa mais velha do mundo. A idosa de 117 anos faleceu enquanto dormia, segundo a família, que não divulgou a causa da morte. Desde janeiro do ano passado, ela era a pessoa mais velha viva de acordo com os registros do Guinness Book.

"María Branyas nos deixou. Morreu como desejava: enquanto dormia, tranquila e sem dor", confirmou a família no perfil oficial da idosa no Twitter/X. Ela conquistou o título em 2023 após a morte da freira francesa Lucile Randon, que faleceu aos 118 anos. Antes disso, María já tinha o título de pessoa mais velha a se recuperar da Covid-19, após contrair a doença em 2020, aos 113 anos.

Leia também:

➢Torcedor do Botafogo nega tenha cometido gestos racistas

➢ Concurso Nacional Unificado: gabarito já está disponível



Filha de espanhóis, María nasceu em 4 de março de 1907 na Califórnia, nos Estados Unidos. Ainda na infância, sua família voltou para a Europa. Ela vivia na Catalunha desde a juventude. Ela deixa três filhos, onze netos e treze bisnetos.