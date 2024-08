Concurso Nacional Unificado: gabarito já está disponível

Candidatos que realizaram o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o "Enem dos Concursos", no último domingo, 18 de agosto, já podem conferir os gabaritos preliminares das provas objetivas dos oitos blocos temáticos, disponíveis no site oficial do CPNU. Ao todo, foram 970.037 pessoas que realizaram o certame, e a abstenção ficou em 54,12% de acordo com os dados consolidados nesta segunda-feira (19).

Conforme disposto no edital, os quase um milhão de brasileiros que realizaram a prova têm entre esta terça (20) e quarta (21) para solicitar recursos no campo específico na área do candidato. Não serão aceitos recursos via postal, correio eletrônico, via fax ou fora do prazo.

"O espírito de uma inovação do serviço público, sendo fruto de um trabalho coletivo como esse, é o que a gente quer passar para essas pessoas que estão se candidatando. É um espírito de dedicação, de serviço público de verdade, e com a sensação muito boa da gente poder servir à população do nosso país, para fazer uma transformação verdadeira na qualidade de vida da população", afirmou a ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Na sequência de etapas do cronograma definido no edital, a imagem do cartão-resposta será disponibilizada no dia 10 de setembro. As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas no dia 8 de outubro, com dois dias para pedidos de revisão das notas (8 e 9/10). Ainda no dia 8 de outubro será feita a convocação para o envio de títulos, pela internet (via upload).



A divulgação definitiva do resultado da seleção está prevista para 21 de novembro, e a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação terá início em janeiro de 2025.

Alteração no cronograma

Com o objetivo de evitar transtornos para os candidatos do CPNU — durante a realização das eleições municipais, em outubro — foram realizadas algumas modificações no cronograma. O edital de retificação do concurso foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) no início de agosto.

O procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas (que ocorreria nos dias 26 e 27 de outubro) foram adiados para 2 e 3 de novembro, para não coincidir com o segundo turno das eleições municipais. As datas posteriores também tiveram alteração.

Confira o cronograma atualizado:

-20.ago.24

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas

-20 e 21.ago.24

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados

-10.set.24

Disponibilização da imagem do cartão-resposta

-8.out.24

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

-8 e 9.out.24

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva

-8.out.24

Convocação para o envio de títulos (via upload)

-9 e 10.out.24

Envio dos títulos

-17.out.24

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

-17.out.24

Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai)

-17 a 25.out.24

Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência

-2 e 3.nov.24

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros

-2 e 3.nov.24

Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas

-4.nov.24

Resultado preliminar da avaliação de títulos

-4 e 5.nov.24

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos

-13.nov.24

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

-13 e 14.nov.24

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

-19.nov.24

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos

-21.nov.24

Previsão de divulgação dos resultados finais