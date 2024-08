Niterói e PF firmam Acordo de Cooperação para fortalecer a segurança pública

O documento foi assinado pelo prefeito Axel Grael e pelo superintendente da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, Leandro Almada da Costa - Foto: Divulgação - Alex Ramos

O documento foi assinado pelo prefeito Axel Grael e pelo superintendente da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, Leandro Almada da Costa - Foto: Divulgação - Alex Ramos

A Prefeitura de Niterói deu mais um passo nesta segunda-feira (19) para auxiliar as forças de segurança que atuam na cidade no combate à criminalidade. Por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Niterói e a Polícia Federal. O protocolo, sem ônus para nenhuma das instituições, prevê o compartilhamento de dados e o treinamento de agentes municipais durante cinco anos.

O documento foi assinado pelo prefeito Axel Grael e pelo superintendente da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, Leandro Almada da Costa, com a presença do chefe da Delegacia de Polícia Federal de Niterói, Wanderson Pinheiro da Silva, do secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe da Silva Ordacgy, e do secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes.

“Nosso objetivo é de produzir informação para as forças de segurança. Quando nos unimos, o potencial é muito maior. Niterói já tem uma cooperação com a Polícia Federal, através do nosso Centro Integral de Segurança Pública (CISP)", contou o prefeito Axel Grael.



O acordo faz parte do “pacote de segurança pública”, que vem sendo implementado pela Prefeitura de Niterói visando ao enfrentamento da violência e da criminalidade em todas as suas esferas, priorizando sempre a integração do município com as forças de segurança federais e estaduais.

O superintendente da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, Leandro Almada da Costa, agradeceu a disponibilidade da gestão municipal.

“Temos uma parceria institucional com a Prefeitura de Niterói há bastante tempo. Sempre que precisamos, sei que podemos contar com o apoio da gestão municipal”, disse Almada.

Dentro deste pacote de segurança, estão a realização de uma pesquisa de vitimização no município de Niterói; o convênio com a Secretaria de Polícia Civil, que reforçou as delegacias de Niterói com 300 a 310 policiais civis por mês; e o próprio convênio com a Polícia Federal, fortalecendo a participação da Polícia Federal na política de segurança pública municipal.

Felipe da Silva Ordacgy, secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, explicou sobre o convênio.

“Esse convênio traz uma oportunidade de capacitação no campo da segurança pública. Em contrapartida, Niterói poderá fornecer servidores para um intercâmbio de pessoal para poder auxiliar a Polícia Federal em projetos colaborativos entre os órgãos”, disse.

Cooperação - O Acordo de Cooperação firmado é o resultado de esforços coletivos entre a Prefeitura de Niterói e a Superintendência da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, visando fortalecer e qualificar a atuação das esferas no campo da segurança pública, com destaque para atividades de capacitação e treinamento profissional, bem como viabilizar o intercâmbio de recursos humanos para trabalhar em projetos colaborativos entre as partes.

O acordo, que não possui caráter oneroso, possibilitará o treinamento de diversos agentes da segurança pública municipal, além do compartilhamento do banco integrado de dados da Polícia Federal para subsidiar ações de inteligência municipal.

A partir da assinatura do convênio, a Polícia Federal irá disponibilizar cursos de capacitação e treinamento nas seguintes áreas: atividade operacional/técnicas operacionais; gerenciamento de crises/negociação; defesa pessoal; gerenciamento de processos/desenvolvimento de projetos; e planejamento estratégico.