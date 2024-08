Lateral-direito Vitinho, interesse do Botafogo, também vira alvo do Flamengo

Vitinho também é alvo do Flamengo, além do Botafogo, para reforçar o elenco - Foto: Divulgação/Burnley

Vitinho também é alvo do Flamengo, além do Botafogo, para reforçar o elenco - Foto: Divulgação/Burnley

Flamengo e Botafogo devem voltar a duelar em breve. Dessa vez, não pelo Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, nem mesmo Libertadores. Os rivais cariocas devem entrar numa disputa pela contratação do lateral-direito Vitinho, atualmente no Burnley-ING.

Com a provável saída de seu lateral titular, Wesley, o rubro-negro pretende reforçar a lateral direita para o restante da temporada. Um dos alvos da equipe da Gávea é o lateral Vitinho, de 25 anos. Em duas partidas pela sua equipe na Inglaterra, nesta temporada, o brasileiro fez um gol e deu uma assistência.

Ao contrário do Botafogo que já enviou proposta de empréstimo com opção de compra e recebeu um sinal positivo por parte do jogador, o Flamengo ainda não oficializou uma oferta pelo lateral. Vitinho tem o interesse de se transferir para o futebol brasileiro para uma possível aproximação com a seleção. Porém, a saída da equipe inglesa pode ser um problema. O lateral é titular do Burnley e tem prestígio com o treinador Scott Parker, que o elogiou bastante recentemente.

Leia também:

➤ Homem morto em briga com vizinho é enterrado em Nova Iguaçu

➤ Atentado a tiros em praça no Rio pode ter tido chefe do tráfico como alvo principal

Além do jogador do Burnley, o Flamengo sondou recentemente o lateral-direito Khellven, do CSKA Moscou. Assim como Vitinho, o defensor revelado no Athletico-PR também está na lista do Botafogo.