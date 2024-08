Documento da FAB revela caso de piloto de avião da Gol que avistou um Óvni durante voo

Piloto da Gol diz ter visto Óvni em documento de 2014 presente no Arquivo Nacional - Foto: Divulgação/GOL

Segundo o documento da Força Aérea Brasileira de 2014, que se encontra no Arquivo Nacional, um piloto da Gol fez uma manobra evasiva para evitar uma colisão com um Objeto Voador Não Identificado (Óvni). O piloto ainda afirma que o objeto voava em uma velocidade "supersônica".

Durante o voo 9109, que ia de Brasília para Fortaleza no dia 24 de janeiro, o piloto fez a observação por volta de 12h10. Segundo o mesmo, a nave não identificada foi vista quando o avião da Gol estava entre 10 mil e 10,6 mil metros e se encaminhava para pousar no Nordeste.

O Sistema Anticolisão de Tráfego de um voo da Avianca também constatou a presença do óvni. Um terceiro piloto, que voava de Alagoas para o Piauí, afirmou ter feito contato visual com o objeto. Ele afirmou que a nave era de tamanho médio/grande e possuía a cor branca.

O relato ainda afirma que o objeto conseguia realizar movimentos em zigue-zague ao mesmo tempo que se movimentava em velocidade supersônica. Assim como o piloto da Gol, o comandante desta aeronave precisou realizar manobras evasivas. Ele chegou a se aproximar muito da nave, ficando cerca de 90 metros do óvni.



O Arquivo Nacional trouxe a público cerca de 30 documentos com relatos de pilotos brasileiros sobre o avistamento de Óvnis (objetos voadores não identificados) no espaço aéreo nacional. Todos os informes foram feitos no ano passado aos Centros Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindactas), órgão vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB).