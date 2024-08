Flordelis reduz pena com atividades educacionais na prisão

Presa desde 2021 e cumprindo uma pena de mais de 50 anos por ter sido condenada como mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, a ex-deputada federal Flordelis obteve uma redução em sua sentença. A diminuição de 177 dias na pena foi concedida devido à leitura de livros, participação em cursos, e aprovação em um exame de conclusão do ensino fundamental. A decisão é do juiz Renan de Freitas Ongaratto e foi dada em 26 de julho.

Flordelis, que atualmente tem 63 anos, continua a cumprir sua pena, com a progressão de regime prevista para 2040. A ex-deputada tem buscado utilizar as oportunidades oferecidas no sistema prisional para reduzir o tempo que permanecerá encarcerada, um direito assegurado a todos os detentos que demonstram bom comportamento e se envolvem em atividades educacionais.