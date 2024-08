Cinco estações do MetrôRio são fechadas por problemas no trilho, neste domingo (18)

Cinco estações do MetrôRio tiveram problemas no trilho e precisaram ser fechadas na parte da manhã deste domingo (18). Segundo a administradora do serviço de transporte, não há previsão para reabertura. As equipes da concessionária trabalham no reparo.

As estações que foram interrompidas são: Cinelândia/Centro, Glória, Catete, Largo do Machado e Flamengo. Segundo a concessionária, o problema aconteceu nos trilhos de rolamento da estação da Glória. A operação nesse período da manhã segue, de forma temporária, da seguinte forma: nas linhas 1 e 4, o serviço acontece entre as estações Uruguai/Tijuca e Carioca/Centro e de Botafogo a Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Já na linha 2, de Pavuna a Carioca/Centro.

O caso acontece durante um esquema especial montado para a realização das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU). O MetrôRio antecipou a abertura das estações para às 6h30, 30 minutos antes do horário de funcionamento normal dos domingos, para atender quem fosse participar da prova.

Ainda segundo a concessionária, passageiros foram orientados pelos funcionários nas estações em avisos sonoros. O que desejaram sair do sistema, receberam o bilhete 'Siga Viagem' para seguir o trajeto através de outros meios de transporte.