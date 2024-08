Ex-jogador de vôlei Giovane Gávio sofre acidente de carro durante viagem

O ex-jogador de vôlei e bicampeão olímpico pelo Brasil, Giovane Gávio sofreu um acidente de carro na BR-280, em Canoinhas, no Norte de Santa Catarina, nesta sexta-feira (16). Giovane saiu de Joinville, na mesma região, e se dirigia para uma palestra em Chapecó, no Oeste do estado.

O acidente envolveu ao menos dois veículos. Segundo a assessoria de imprensa do Joinville Vôlei, time que o bicampeão olímpico é o presidente, Giovane não se feriu e decidiu adiar o evento que participaria. O ex-jogador deve retornar ao Rio de Janeiro, onde ele reside.

Confira a nota do Joinville Vôlei sobre o acidente com o ex-jogador: "O presidente do Joinville Vôlei, Giovane Gávio, envolveu-se em uma colisão com outros dois veículos na tarde desta sexta-feira (16) quando trafegava pela BR-280, em Canoinhas, no Planalto Norte do Estado. Giovane estava em deslocamento para a cidade de Chapecó, onde realizaria uma palestra neste sábado (17). Ele não se feriu no acidente e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades. O acidente ocorreu perto das 14 horas, na localidade do Rio d’Areia. Na quinta-feira (15), Giovane esteve em Joinville participando da apresentação do novo time do Joinville Vôlei para a temporada 2024/25. O presidente do Joinville está retornando para o Rio de Janeiro neste momento onde reside com a família."

Giovane estava conduzindo um Jeep/Renegade e recusou o atendimento médico, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Dois ocupantes do segundo veículo envolvido no acidente tiveram ferimentos leves e foram levados à UPA da cidade em ambulâncias.