Gabigol, do Flamengo, prepara festão de aniversário para 500 convidados

O atacante Gabigol, do Flamengo, prepara mais uma grande festa para comemorar mais um ano de vida. O camisa 99 da Gávea fará um grande evento para celebrar, com cerca de 500 pessoas, seus 28 anos. A data da festa está marcada para o dia 2 de setembro, uma terça-feira, já que 30 de agosto, data do seu aniversário, de fato, cai em uma sexta-feira e o Fla enfrentará o Corinthians, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Leia também:

➤ Campanhas eleitorais começam nesta sexta; veja o que é permitido

➤ Polícia Civil encontra laboratório clandestino de anabolizantes no Rio

O local é o mesmo que o atacante rubro-negro celebrou seus 27 anos, em 2023. O tema da festa está inspirado no filme "O Poderoso Chefão". A entrada de celulares é, assim como no último ano, proibida. Os aparelhos serão confiscados por uma equipe na porta da casa de festas, localizada no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No ano passado, torcedores do Flamengo que estavam insatisfeitos com os resultados do time em campo enfrentaram muita chuva para protestar em frente ao local onde aconteceria a festa de Gabigol. Mesmo não vivendo boa fase, o atacante parece estar em paz com a torcida do Flamengo.