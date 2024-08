Tira casaco: fim de semana será de sol e lazer em SG e Niterói

"Sextou" com sol! As cidades de São Gonçalo e Niterói se preparam para receber dias ensolarados com temperaturas agradáveis neste fim de semana, segundo dados da Climatempo.

O tempo também estará propício para dar um mergulho na praia e realizar atividades ao ar livre, assim como fizeram alguns niteroienses na manhã desta sexta-feira (16), em que os termômetros marcavam 24°C. O público aproveitou para jogar vôlei e frescobol em uma das mais famosas praias de Niterói, a praia de Icaraí, com uma vista de tirar o fôlego.

1/3 Com uma vista de tirar o fôlego, os niteroienses aproveitaram o sol para praticar atividades ao ar livre | Foto: Kiko Charret

2/3 | Foto: Kiko Charret

3/3 | Foto: Kiko Charret







Confira os detalhes da previsão do tempo:



São Gonçalo

- Sábado (17): Com máxima de 31°C e mínima de 17°C, o sábado será de sol, com nevoeiro ao amanhecer e noite com céu limpo.

- Domingo (18): Ainda mais quente que o sábado, o último dia do fim de semana terá máxima de 32°C e mínima de 19°C.

Niterói

- Sábado (17): Com máxima de 30°C e mínima de 18°C, assim como em São Gonçalo, o dia será de sol e tempo firme, com céu limpo a noite.

- Domingo (18): No domingo, a máxima será de 31°C e a mínima de 20°C, também com dia ensolarado e céu limpo durante a noite.

A semana segue com previsão de sol e tempo firme, pelo menos até o próximo sábado (24).