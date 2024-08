São Gonçalo reabre inscrições para concurso da Funasg na próxima segunda (19)

Suspenso há quatro anos por conta da pandemia de Covid-19, o concurso público para a Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) vai ter suas inscrições reabertas na próxima segunda-feira (19). As inscrições do certame vão até o dia 12 de setembro deste ano.

Há vagas para várias especialidades médicas, profissões de nível superior e de nível médio (fonoaudiólogo, angiologista, cardiologista, clínico geral, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, geriatra, ginecologista, mastologista, neurologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra, pneumologista, proctologista, reumatologista, urologista, nutricionista, psicólogo, advogado, contador, massoterapeuta, técnico de enfermagem, agente de apoio técnico e auxiliar de serviços médicos).



Ao todo são 17 oportunidades para início imediato e 26 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$1.900,61 a R$4.535,53, além do recebimento de insalubridade, auxílio transporte e gratificação por produtividade. Os servidores poderão receber, ainda, o adicional de progressão e qualificação.

O edital completo está publicado no Diário Oficial de São Gonçalo extraordinário, no último dia 12, e pode ser conferido através do link. As inscrições podem ser feitas, exclusivamente, pela internet no site do Consulplan, onde o edital também está disponível. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,85 para os cargos de nível superior e de R$ 47,08 para os cargos de nível médio técnico e nível médio.



Para concorrer aos cargos, o candidato deve ser brasileiro; ter - na data da nomeação - 18 anos completos; estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do Serviço Militar; estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; possuir aptidão física e mental; possuir e comprovar a escolaridade mínima, pré-requisito para o cargo, realizada em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, à época da nomeação, entre outras exigências.

Os candidatos inscritos no primeiro período de inscrições (9 de janeiro de 2020 a 20 de fevereiro de 2020), cujos nomes constaram do edital de homologação de inscrições publicado em 9 de março de 2020, encontram-se confirmados para o prosseguimento no concurso, resguardado o direito de requerer a devolução da inscrição.

As provas serão objetivas de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e acontecerão no dia 20 de outubro nas cidades de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. O resultado sai em 26 de novembro.