Presidente da Voepass fala pela primeira vez após acidente em Vinhedo que deixou 62 mortos

José Luiz Felício Filho, empresário dono da Voepass, empresa aérea dona do avião que se acidentou em Vinhedo matando 62 pessoas, falou publicamente pela primeira vez nessa terça feira (13).

Em vídeo publicado pela empresa, José lamenta as mortes, afirmou que a companhia está oferecendo apoio ás famílias das vítimas e disse que a vida dos passageiros e tripulantes sempre foi a principal prioridade da Voepass. O pronunciamento teve 2 minutos e 42 segundos de duração.

"Desde que assumi a presidência dessa empresa, em 2004, sempre construí uma base com diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos. Quero começar expressando mais uma vez toda minha solidariedade às pessoas que estão sofrendo neste momento de profunda dor. Como presidente e cofundador dessa empresa, estou aqui para dizer que é um momento de grande pesar para todos nós da família Voepass. Toda nossa equipe está voltada para garantir a assistência irrestrita aos familiares das vítimas. Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam nosso efetivo apoio neste momento", afirmou Felício Filho.

"O apoio emocional é também nossa prioridade. Temos um grupo de psicólogos e médicos no centro de acolhimento às famílias que montamos em São Paulo, além de psicólogos disponíveis em outros centros do País. Também uma equipe de voluntários está em constante contato com os familiares, com o objetivo de identificar necessidades e trazer rápidas soluções. Eu e minha equipe estamos realizando reuniões diárias com os familiares e criamos também um canal exclusivo de comunicação para que todos tenham acesso de forma correta, transparente e objetiva, a qualquer momento", seguiu o presidente da companhia.



"Gostaria de reafirmar aqui o que já tive oportunidade de dizer algumas vezes: sou piloto há mais de 30 anos e hoje, o comandante mais antigo dessa empresa. Vim de uma origem de transportadores, e desde que assumi a presidência dessa empresa, em 2004, sempre construí uma base com diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos. A vida dos nossos passageiros, assim como dos nossos tripulantes, sempre foi e continuará sendo nossa prioridade número um ", concluiu Felício.

Especialistas acreditam que as condições climáticas podem ter contribuído para o desastre. Imagens mostram a aeronave cair em giro vertical, posição chamada de "parafuso chato" no meio da aviação. A queda do avião da Voepass é o acidente aéreo com mais vítimas no Brasil desde 2007, quando uma queda de uma aeronave da TAM deixou 199 mortos.