​Botox no pênis: Tendência ou risco? Especialistas falam sobre a prática

Não é novidade que o uso de botox tem crescido cada vez mais entre homens e mulheres. No entanto, recentemente, esse procedimento tem sido aplicado em áreas pouco convencionais, como o pênis. Surpreendentemente, essa prática tem ganhado adeptos ao redor ao redor do mundo.

O ex-bbb Wagner Santiago, no podcast Pod de Tudo e + um pouco, assumiu que faz uso de botox em seu pênis. "Sabe esses preenchedores que a gente põe no rosto, na mandíbula e as meninas põem na boca? Você coloca no pênis e ele fica maior e [aplica] botox [também]", disse.

Outro nome que foi especulado por fazer uso desse método é o do jogador multicampeão Cristiano Ronaldo. Segundo o jornal espanhol La Razón, o atleta aplicava a substância em uma clínica especializada na Europa. A publicação feita pelo jornal viralizou rapidamente, mas o português nunca se pronunciou sobre o caso.

Segundo especialistas, essa prática não faz muito sentido, já que, em tese, o botox serve para relaxar os músculos e não há estudos que comprovem a utilização para aumento peniano. Os especialistas reiteram que essa prática não é recomendada para fins estéticos, pois a região é formada por canais vasculares cheios de sangue, e a injeção de uma substância contida pode causar sérias complicações para os homens.