Obras do Governo do Estado em bairros de Itaboraí entram em fase de conclusão

As obras do Governo do Estado do Rio nos bairros Jardim Imperial e Gebara, em Itaboraí, estão na reta final e em breve serão entregues à população. As intervenções são executadas pela Secretaria das Cidades em conjunto com a prefeitura.

Nos dois projetos, foram executados os serviços de drenagem, pavimentação e colocação de calçada e meio-fio. No total, 14 ruas das duas localidades receberam melhorias em infraestrutura viária com investimentos que somados vão ultrapassar os R$27 milhões.

Os investimentos, somados, vão ultrapassar os R$ 27 milhões. | Foto: Divulgação/Rafaela Cassiano/Secretaria das Cidades

"Os projetos do Governo do Estado do Rio em Itaboraí mostram o cuidado da gestão do governador Cláudio Castro com todos os municípios fluminenses. Em breve, os moradores de Jardim Imperial e Gebara vão receber ruas transformadas que vão gerar mais mobilidade e qualidade de vida para toda a região", afirmou Douglas Ruas, Secretário de Estado das Cidades.