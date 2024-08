Ingressos esgotadas para o confronto entre Botafogo e Palmeiras pela libertadores

Torcida do Botafogo irá lotar o Estádio Nilton Santos para o duelo com o Palmeiras, pela Libertadores, na quarta (14) - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Próximo ao confronto entre Botafogo e Palmeiras válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, todos os ingressos já foram comercializados para o jogo da quarta feira (14), ás 21:30 no estádio Nilton Santos.

O estádio com capacidade para 45 mil torcedores aguarda um grande jogo de futebol de duas equipes que depois do ano passado começam a ter uma relação de rivalidade. Em campo o time paulista se sagrou campeão do Brasileirão do ano passado após o time carioca liderar por várias rodadas seguidas e perder a liderança contra o próprio Palmeiras em uma virada histórica por 4x3.

Fora dos gramados também existe uma relação estremecida entre os clubes, já que John Textor dono da Saf, fez sérias alegações sobre a arbitragem e denúncias sobre manipulações, que foram rechasadas pela presidenta Leila Pereira, que chegou a chamar John de idiota e um mal ao futebol brasileiro.

No último confronto entre as equipes válido pelo Brasileirão, que terminou com vitória do Glorioso por 1 a 0 sobre os paulistas, o clima tanto dentro quanto fora de campo era de revanche.

O segundo jogo entre Botafogo e Palmeiras está marcado para acontecer na outra quarta (21), às 21:30 (de Brasília), no Allianz Parque.