Cresce número de casos de varíola dos macacos e governo convoca reunião

Nova variante do vírus foi registrada recentemente no continente africano - Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde do Governo Federal convocou para esta terça-feira (13) uma reunião para discutir o avanço dos casos de varíola dos macacos, ou mpox, em todo o mundo. O encontro acontece à luz da confirmação de que uma nova variante do vírus está circulando no continente africano. Até o momento, o Brasil tem risco baixo para uma situação de emergência relacionada à doença.

Recentemente, o país chegou a 709 casos confirmados de mpox em 2024. Desde 2020, 16 pessoas morreram e decorrência do vírus; a última delas faleceu em abril do ano passado. Segundo o Ministério, a reunião desta terça (13) deve contar com a presença de especialistas para atualizar as medidas de vigilância, prevenção e assistência médica para a doença.

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou um comitê de emergência para monitorar o avanço dos casos na África. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uma mutação da doença foi registrada no Congo e o aumento no número de infecções na região tem preocupado lideranças locais. O objetivo do comitê é avaliar se há potencial de disseminação internacional da doença.

O Ministério da Saúde do Brasil disse que acompanha com atenção os dados da OMS e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).