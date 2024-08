Caso Voepass: Secretaria do Consumidor cobra por atendimento a familiares das vítimas

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) emitiu uma nota nesta segunda-feira (12) cobrando a Voepass Linhas Aéreas por falta de canais de comunicação efetivos para atender aos familiares das vítimas deixadas pela queda do avião bimotor ATR-72 que caiu em Vinhedo, São Paulo, na última sexta (09). A empresa tem até quarta (14) para atender à notificação.

A Secretaria, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, deu prazo de 48 horas para que a companhia aérea explique o atendimento prestado às famílias e as especificações técnicas, assim como o regime de revisões das aeronaves que voam pela empresa. De acordo com a pasta, a empresa só disponibilizou um canal de atendimento, "que não foi suficiente para atender às solicitações daqueles que buscam informações".

Leia mais sobre o caso:



➢ Caso VoePass: Passageiro que não embarcou em voo é recebido por colegas de trabalho no Rio; Vídeo

➢ Identidade da 62ª vítima de acidente aéreo em Vinhedo é confirmada

➢ Dez passageiros perdem conexão e escapam de acidente em SP

A notificação também foi motivada por reclamações diversas feitas por usuários da empresa após o acidente, segundo o documento da Senacon. Os relatos recebidos pela Secretaria citam problemas com reembolso e más condição de transporte.

“O consumidor é, antes de tudo, pessoa humana e vulnerável na relação de consumo, não podendo ser somente considerado na esfera econômica. Assim, em períodos de crise, é essencial ampliar os canais de comunicação para garantir transparência e informações precisas aos interessados”, diz o documento.

Em nota, a empresa disse que oferece atendimento 24 horas pelo telefone 0800 9419712 e que, neste momento, "prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente”. A tragédia, que aconteceu no interior de São Paulo, deixou 62 vítimas fatais.