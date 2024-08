Com dados do Disque Denúncia, polícia prende fugitivo sob acusaão de tráfico de drogas

Policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio), lotados no 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), após análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta segunda-feira (12), na Rua Cabo Frio, no Aquarius, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o acusado e foragido da Justiça de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso e ligado a facção Comando Vermelho (CV), Evaldo Ferreira Lemes, vulgo Drácula ou Balde ou Nenê, de 36 anos.

Após informações recebidas do Disque Denúncia, os policiais da Equipe de Buscas, foram até o endereço mencionado e conseguiram localizar e prender o acusado, que não ofereceu resistência no ato da prisão.



Depois de fugir da Penitenciária Central do Estado, no bairro Jardim Industriário, em Cuiabá, em janeiro de 2022, aproveitando o momento de retorno do almoço para escapar da unidade prisional, junto com outro detento, Evaldo, que exercia a função de gerente geral do tráfico de drogas da Comunidade Jardim Vitória, em Cuiabá, depois da fuga foi se esconder em Rondonópolis (212 km de Cuiabá), vindo depois se refugiar na Favela da Rocinha, Zona Sul do Rio, por dois, vindo a ser preso quando estava passando o final de semana na Região dos Lagos. Com ele foi apreendido a quantia de R$ 2.650,00 reais em espécie e um aparelho celular.

Contra ele, constavam dois Mandados de Prisão, um expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá/Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelos crimes de Roubo Majorado e Tráfico de Drogas, com pedido de Recaptura, onde fora condenado a uma pena de 22 anos de reclusão em regime fechado, e outro pela 3ª Vara Criminal e Cível de Juína/MT.



Diante dos fatos, o preso e o material apreendido, foram levado para 126ª DP (Cabo Frio), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça do Estado de Mato Grosso.



