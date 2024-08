Márcia Aoki, viúva de Pelé, deixa mansão em que morava com o Rei do Futebol

A viúva de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, decidiu deixar a mansão em que morava com o Rei do Futebol. Márcia Aoki, optou por se mudar para um apartamento. Segundo o advogado de Márcia, Luiz Kignel, ela se sentia sozinha na casa enorme deixada para ela no Guarujá, litoral de São Paulo.

Luiz afirma: "Márcia está viúva e sozinha. Ela ainda está reclusa em respeito ao luto e a casa tem uma manutenção muito cara e ela se sentia muito solitária ali." O advogado também comentou que o Rei e Márcia moravam por muitos anos na mansão, localizada no Jardim Acapulco. Ainda segundo Kignel, o casal gostava de receber amigos e familiares.

A mudança aconteceu na última sexta-feira (09). O advogado destacou que a casa continua sendo de Márcia, já que Pelé deixou o imóvel para ela em testamento. Márcia aguarda apenas o processo judicial do inventário terminar para passar a mansão para seu nome.

O advogado Augusto Miglioli, que representa Edinho, filho de Pelé, disse que a mudança não tem qualquer relação com nenhum membro de família do Rei. Edinho é o inventariante do espólio do pai, ou seja, responsável por administrar os bens de Pelé. Ele assumiu o posto após Márcia abrir mão desta responsabilidade.



No testamento deixado por Pelé, ele indicou que desejava deixar Márcia Aoki com 30% dos bens dele. Os outros 70% foram divididos entre os herdeiros. Uma outra mansão deixada pelo Rei do Futebol já foi cenário de diversas festas com os amigos, além de uma série. Nos últimos meses, a situação mudou. O casarão, avaliado em R$ 8 milhões, está em estado de abandono e foi colocado como garantia de uma outra dívida, podendo assim, ir a leilão.

A casa ocupa um quarteirão na Praia de Pernambuco, em Guarujá, e foi cenário de muitos momentos na vida do ex-jogador. A piscina, quadra de tênis, bar e campo de futebol eram alguns dos atrativos do local, que tem 3.849,5 metros quadrados.