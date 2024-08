Quatro meses após ataque de pitbulls, Roseana Murray lança livro 'O braço mágico'

Depois de um pesadelo, novos capítulos e sonhos realizados. A escritora Roseana Murray, que sobreviveu a um ataque de pitbulls, transformou seu trauma em poesia e lançou um livro sobre a experiência dolorosa que passou.

'O Braço Mágico’, o novo livro de Roseana, atraiu um grande público na Janela Livraria do Shopping da Gávea, no último sábado. A obra nasceu após o episódio dramático que quase custou sua vida, ocorrido em abril.

Roseana foi atacada por três pitbulls enquanto caminhava na praia de Saquarema, na região dos Lagos. Ela foi transportada de helicóptero para o hospital em estado inconsciente. A escritora teve o ouvido e o braço direito amputados e hoje quer compartilhar sua história de maneira poética.

“Quando oferecemos amor de coração aberto, ele cresce e se expande até se transformar em algo imenso que se espalha pelo universo. Acredito que sempre encontramos uma forma de viver, mesmo diante das maiores adversidades”, contou a escritora em entrevista a O Globo.

Adaptação e Recuperação



Nos últimos quatro meses, Roseana tem se adaptado à nova realidade. Ela explica que o braço amputado ainda causa dor, com espasmos e agulhadas, como se fosse uma dor fantasma. A fisioterapia é uma prática semanal, além das aulas de italiano e francês.

A literatura tem sido uma aliada importante. Além de escrever, Roseana lê outros livros que tratam de amputações, procurando referências e inspiração.

O apoio da família e o carinho de pessoas de várias partes têm sido fundamentais para sua recuperação. Reconhecida por seu trabalho na literatura infantil, com mais de cem livros publicados, ela ganhou ainda mais destaque após o incidente.

"Recebo muitas visitas em casa, as pessoas me reconhecem na rua e enviam flores. Muitas pessoas foram como anjos em minha vida. Havia uma criança que vinha quase todos os dias com a mãe e esperava do outro lado da rua para me ver. Um dia nos encontramos e ela simplesmente me abraçou", contou Roseana.