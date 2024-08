Morre Domenil Santos, compositor da Mocidade Independente de Padre Miguel, aos 76 anos

Domenil Santos, de 76 anos, morreu no último sábado (10) - Foto: Divulgação - Mocidade Independente Padre Miguel

O compositor da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Domenil Santos, de 76 anos, morreu no último sábado (10). O músico era presidente da ala dos compositores da escola do Grupo Especial do carnaval carioca. A causa da morte e informações sobre o enterro não foram divulgadas.



A escola de samba foi responsável por comunicar oficialmente a morte de Domenil. Veja o comunicado oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel:



“É com imensa tristeza que comunico o falecimento de Domenil Santos. O compositor fez parte da minha história estando presente em mais de 20 finais de samba. Além de ser o autor de três sambas campeões: 1978, 1980 e 2001. Desejo força a toda família e amigos. A Estrela aqui está de luto”.



Domenil foi um dos compositores de pelo menos três sambas-enredos campeões da escola de samba: em 1978, com Brasiliana; em 1980, com Tropicália Maravilha; e em 2001, com Paz e Harmonia, Mocidade é Alegria.