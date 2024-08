Mais de quatro mil pessoas receberão água tratada e encanada pela primeira vez em Saquarema

Cerca de 4,5 mil pessoas irão se beneficiar com as melhorias - Foto: Divulgação

Conhecida por seu potencial turístico, Saquarema, na Região dos Lagos, é destino de milhares de visitantes durante o ano, principalmente no verão. E a cidade vai ganhar nova estrutura de abastecimento de água, que beneficiará cerca de 4,5 mil pessoas que vivem nas imediações do 3° Distrito, mais precisamente em Jaconé.

Ao todo, a Águas do Rio vai implantar mais de 20 quilômetros de rede, por onde novas ligações levarão água tratada e encanada a famílias que há anos usam água de poços e de carros-pipa.

“A obra é complexa e tem previsão de término para dezembro deste ano. Num primeiro momento, vamos passar por mais de 30 ruas com a nova rede. Em seguida, faremos a interligação, dando início a um novo ciclo na vida dessas pessoas, pois levaremos saúde e dignidade para dentro das casas delas”, disse Malcom Bispo, gerente de Operações da Águas do Rio.



Entre a ansiedade e a esperança

Quem está ansioso para receber o serviço é Lúcio Monteiro, de 74 anos. Há mais de 20 anos, o aposentado construiu sua casa no balneário com a esperança de um dia ter água tratada no imóvel. Entretanto, a realidade foi muito diferente. Agora, com o início da obra e a implantação dos primeiros metros de rede, o ex-bancário vê as esperanças serem renovadas.

“Desde que construí a casa, em 2001, sempre tive a expectativa de um dia ter água canalizada e não precisar usar o poço artesiano, já que a água não é boa para consumo”, disse.

A região será abastecida pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Jaconé, que tem capacidade para tratar mais de 90 milhões de litros por mês. Muitos moradores dessa região vão receber água tratada e de qualidade pela primeira vez, como é o caso de Lúcio, que também não precisará mais comprar galão de água para higiene pessoal.

“Eu uso água de poço apenas para lavar o chão da casa e molhar as plantas. Ela é muito ruim e não tem como consumi-la. Para beber, tomar banho e escovar os dentes, só comprando água de galão. Assim, eu e minha família ficamos seguros. Com a chegada da água tratada aqui no bairro, tudo vai mudar!”, afirmou, confiante.