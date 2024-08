Maricá e Codemar marcam presença no Salão do Turismo com projetos agroecológicos

Maricá faz parte da 8ª edição do Salão do Turismo e quem carimbou o passaporte da cidade para o evento foram os projetos Inova Agroecologia e Farmacopeia Mari'ká, executados pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

A feira, realizada pelo Ministério do Turismo, começou nesta quinta-feira e vai até domingo (11) no Rio Centro, na Zona Oeste do Rio. Espera-se que mais de 100 mil pessoas passem pelo local. A entrada é franca. Com atrações de todo o país, o salão serve de grande vitrine para o que há de melhor em cada região.

Ambos os projetos levados ao Salão por Maricá apostam no campo para criar uma nova base econômica para a cidade através da valorização da agricultura familiar e do cultivo de plantas medicinais. Mas o campo também é um ativo importantíssimo para outra vocação da cidade: o turismo.



"O nosso trabalho no Inova e no Farmacopeia proporcionam para a cidade muitas oportunidades que vão além da produção em si, mas de agroturismo. Muitas pessoas visitam as fazendas, as lavouras, o Horto da Agrobiodiversidade, por exemplo", explicou Antonio Abboud, coordenador do Inova Agroecologia Maricá e professor da UFRRJ.

Gastronomia

Além de turistas para o campo, os projetos ajudam a tornar a experiência de visita ao município única através da gastronomia. Muitos dos ingredientes inseridos pelos projetos na produção local são raros.

"O que está sendo mostrado aqui, toda essa variedade de tomates, abóboras, aipim e cana, além das plantas medicinais, gera curiosidade nas pessoas para conhecer a produção em Maricá. E tem ainda a parceria com a Rota Gastronômica que mostra como esses ingredientes fazem da gastronomia de Maricá um grande diferencial para o turismo", afirmou Fernanda Garcia, superintendente da Codemar.

Parcerias

O superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Rio de Janeiro, Victor Tinoco, visitou o estande "Mercado Agricultura Familiar" e se demorou no box onde estão os projetos da Codemar com a UFRRJ. Segundo ele, Maricá tem dado importantes passos em sinergia com o governo federal no âmbito da agricultura.

"O Inova e o Farmacopeia Maricá são duas iniciativas muito importantes de desenvolvimento territorial que se enquadra na política nacional de agricultura urbana e periurbana e na política nacional de plantas medicinais recentemente instituída pelo governo. O trabalho é no sentido de construção de uma cadeia produtiva ampla da agricultura familiar e também do turismo, que atende os serviços. Integração para que a renda seja vem distribuída e partilhada e que chegue a todos e todas nesse momento".

Os programas

O Inova Agroecologia Maricá investe na capacitação de agricultores familiares e cooperativados da cidade em cultivos orgânicos além de introduzir novos cultivares nas propriedades. Essas novas lavouras têm maior valor agregado, aumentando a renda dessas famílias. São tomates especiais de cores e formatos diferentes, variedades de cana-de-açúcar mais resistentes e mais produtivas, novas frutas como pitayas e feijões especiais, além de outros.

Já o Farmacopeia Mari'ká leva aos agricultores a possibilidade de trabalhar com plantas medicinais e fitoterápicas que têm alto valor de mercado para a produção de óleos essenciais, pomadas, tinturas, chás e outras apresentações. A população como um todo também se beneficia com melhoria da condição de saúde, uma vez que o uso dos fitoterápicos passa a ser incentivado através da rede pública de saúde.