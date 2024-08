Estudos apontam a melhor posição sexual para o orgasmo feminino; veja qual!

Com o objetivo de descobrir qual a melhor posição para as mulheres na hora do sexo, os pesquisadores da clínica de ginecologia New H Medical, situada em Nova York, atestaram que para as mulheres atingirem o orgasmo o mais indicado é a posição conhecida como “papai e mamãe”, mas com um travesseiro posto sob a pélvis feminina, pois assim aumenta a inclinação do corpo da mulher, fazendo com que tenha mais fluxo sanguíneo no clitóris.

O segredo é a inclinação, já que relaxa a região da vagina e fica mais aberta deixando o sexo mais fácil e proveitoso para ambas as partes. Por causa da proximidade das genitálias o estímulo no clitóris é ainda maior. Outro benefício dessa posição é a na hora da penetração que fica mais profunda e consegue chegar em partes da vagina que normalmente não alcança.

Um casal de voluntários foram examinados durante o ato sexual em cinco diferentes posições mais populares por 10 minutos. O jornal responsável pela publicação do estudo foi a Journal of Sexual Medicine.



“Os supostos benefícios de várias posições sexuais são descritos em várias revistas, livros e fóruns públicos. No entanto, há poucas pesquisas científicas que avaliem a associação entre as diferentes posições do coito e sua capacidade de produzir orgasmo feminino", escreveu a líder do estudo, Kimberley Lovie.

A principal intenção do estudo era comparar o fluxo sanguíneo do clitóris antes e depois do sexo, em cada posição depois de um período de tempo cronometrado. O estudo feito pela médica também revelou qual a posição oferece menos orgasmo para as mulheres.

De acordo com Lovie, “a posição ajoelhada/entrada por trás produz a menor quantidade de contato direto do clitóris e resultou em um aumento insignificante no fluxo sanguíneo em comparação com as posições face a face”, disse.