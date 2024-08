Ex de Iza, Yuri Lima rescinde contrato com time paulista e está sem clube

Yuri Lima não é mais jogador do Mirassol - Foto: Divulgação/Agência Mirassol

O volante Yuri Lima, de 30 anos, ex-companheiro da cantora Iza, que está grávida do jogador, entrou em um acordo com o Mirassol, clube do interior de São Paulo, para a rescisão de contrato, que tinha validade até o fim da temporada.

O jogador não entrava em capo há um mês e teve suas últimas atuações jogando pelo time B do clube. A última vez que Yuri balançou as redes foi no dia 10 de julho, pela Copa Paulista, em jogo contra o Grêmio Prudente. Na ocasião o atleta voltou a marcar um gol após 8 anos.

O jogador, a princípio, não deve acertar com outra equipe e retornou a Santos, no litoral paulista. Recentemente, ele chegou a despertar o interesse da Ponte Preta, mas as negociações não avançaram.

Contratado no início de 2023, Yuri Lima foi titular do Mirassol na maior parte da sua primeira temporada no clube. Ele perdeu espaço no segundo semestre e também acabou atrapalhado por uma série de lesões.

Neste ano, o volante atuou apenas sete vezes. Ele chegou a ficar dois meses afastado dos gramados por conta de uma lesão no pé, mas se recuperou e vinha treinando normalmente até definir a saída do clube.

Yuri Lima deixa o Mirassol com 40 jogos disputados e 1 gol marcado.