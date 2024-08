Policial morre em acidente com animal em Itaboraí

Um policial militar morreu após acertar um animal enquanto atravessava a rodovia BR-493, na altura de Itambi, em Itaboraí, na madrugada desta quinta-feira (08). O cabo Douglas Gonçalves dos Santos, que atuava em Niterói, estava de motocicleta na pista sentido Magé quando acabou atingindo um animal que cruzava a via.

Lotado no 34º BPM (Magé), Douglas trabalhava na Operação Segurança Presente Niterói e estava voltando para casa no momento do acidente. Equipes da concessionária EcoRioMinas, que administra a rodovia, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados ao local.

O corpo foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações a respeito do sepultamento.

