Conexão com a Natureza: Alunos de São Gonçalo participam de iniciativa ambiental

Na tarde desta quarta-feira (7), uma atividade inédita proporcionou aos alunos da escola E.E. Municipalizada de Itaitindiba, no município de São Gonçalo, a oportunidade de mergulhar no universo das atividades de campo do projeto Águas da Guanabara, da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ), e descobrir a rica relação entre o mar e a cidade onde vivem.

Vinte e quatro crianças do ensino fundamental visitaram a Exposição TransforMAR, voltada para a educação ambiental e conscientização da sociedade. Os alunos aprenderam tudo sobre a Baía de Guanabara, o trabalho dos pescadores e a importância da pesca para a comunidade.



“Ao longo de dois anos, o projeto vem promovendo ações educativas e de sensibilização ambiental. Agora, é hora de compartilhar os resultados com os estudantes, que participarão de atividades lúdicas e interativas, explorando cada objeto relacionado à atividade dos pescadores e sua conexão com a cidade”, explicou o coordenador do projeto, Alberto Toledo.

O aluno Caio Henrique, de 11 anos, que está no quinto ano, adorou a exposição. “Achei tudo maravilhoso. Gostei das redes de pesca, dos caranguejos, foi uma experiência muito legal.”



De acordo com o coordenador, essa é uma experiência singular e proporcionará às crianças um aprendizado significativo sobre a natureza, a cultura local e a importância da preservação do meio ambiente. “Agora, é hora de celebrar as conquistas e mostrar aos alunos como cada objeto descartado irregularmente pode impactar a pesca, que está conectada com a cidade onde vivem. Essa experiência certamente despertará a curiosidade e o interesse das crianças pela natureza e pelo mar através da exposição TransforMAR”, finalizou o presidente da colônia de pescadores Z-8 de São Gonçalo, Gilberto Alves.



A mostra está no São Gonçalo Shopping, no primeiro andar, com entrada gratuita.



*Sobre o Projeto Águas da Guanabara:*



O Projeto Águas da Guanabara é uma iniciativa da FEPERJ - Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro. Com a participação de pescadores e bolsistas, o projeto trabalha na retirada de resíduos sólidos e na promoção da conscientização ambiental, visando à recuperação e manutenção desse ecossistema vital.



Desde 2022, já foram oferecidas pelas Colônias de Pescadores Z-8 São Gonçalo e Z-9 Magé- mais de mil vagas para a adesão dos pescadores artesanais que estão realizando esse trabalho de limpeza. Eles já coletaram cerca de mil toneladas de resíduos na região hidrográfica da Baía de Guanabara, o que inclui o Canal de Magé e os rios Suruí e Estrela, todos na Baixada Fluminense. Já em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Estado, a ação já alcançou os rios Imbuaçu, Bomba e Marimbondo. Em Itaboraí, tem sido realizada principalmente no Rio Caceribu.