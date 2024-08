Brasil terá sistema de alerta para desastres naturais

O Governo Federal anunciou, nesta quarta-feira (07), o lançamento do "Defesa Civil Alerta", sistema que enviará avisos para telefones de pessoas que estejam em locais no país com risco iminente de desastre natural. O projeto já deve passar por testes em aparelhos no próximo sábado (10).

Inspirado por serviços usados nos Estados Unidos e no Japão, a tecnologia dispara avisos a partir da localização do aparelho, o que permite que mesmo aparelhos de estrangeiros sejam notificados em casos de emergência. No aviso, serão enviados dois tipos de alerta: o severo, para casos mais brandos, e o extremo, para casos de risco de vida. No alerta extremo, além de uma mensagem de texto, o aparelho receberá também um sinal sonoro.

O sistema emitirá alertas em casos de risco de alagamento, enxurrada, deslizamento de terra, vendaval e chuva de granizo. O sistema não necessita de cadastro prévio e moradores de onze municípios já receberão uma mensagem de teste no próximo sábado (10). Dois municípios no Rio receberão o alerta: Angra dos Reis e Petrópolis.



Além delas, outras nove cidades participam do teste: Roca Sales (RS), Muçum (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Morretes (PR), União da Vitória (PR), São Sebastião (SP), Cachoeiro do Itapemirim (ES) e Indianópolis (MG). Após os testes, o sistema passa por adaptações até setembro, quando será expandido gradativamente para todo o Brasil.