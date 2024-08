Ministério da Cultura promove Encontro Nacional de Culturas e Periferias em Niterói

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, participam da abertura do Encontro Nacional de Culturas e Periferias, nesta sexta-feira (9), em Niterói, Rio de Janeiro. O evento propõe um diálogo para fortalecer o papel das culturas das periferias na construção e execução das políticas culturais brasileiras. O secretário-executivo do Ministério da Cultura (MinC), Márcio Tavares, a secretária dos Comitês de Culturas (SCC), Roberta Martins e outros representantes do MinC e demais autoridades também participam das atividades ao longo da programação, que se encerra no sábado (10).

Organizado pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, a Fundação de Arte de Niterói (FAN), e o apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o encontro reafirma o compromisso do Governo Federal com a participação social.

Temas como memória, patrimônio, direito à cultura, territorialidades e expressões culturais das periferias do Brasil serão abordados por artistas, pesquisadores, profissionais da cultura, convidados e a sociedade civil, a partir do que foi construído coletivamente na 4ª Conferência Nacional de Cultura.



O Encontro é aberto ao público. Para participar, é preciso fazer inscrição até quarta (7), por meio do formulário online disponível aqui.

Confira a programação:

9 de agosto (sexta-feira)

13h: Credenciamento

14h: Abertura

Participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha

15h30: Coffee Break

16h30: Mesa de debate - Periferias, Memória e o Direito à Cultura

18h30: Coquetel

19h: Atração artística

10 de agosto (sábado)

9h: Coffee Break

10h: Mesa de Debate - Territorialidades e Expressões Culturais das Periferias do Brasil

12h30: Almoço

14h: Mesa de Debate - Economia Criativa, Solidária e Fomentos para as Artes e Culturas nas Periferias

15h30: Coffee Break

16h: Mesa de Debate - Diálogos Abertos: Cultura e Periferia na 4ª CNC

18h: Atração artística

Serviço

Encontro Nacional de Culturas e Periferias

Data: 9 e 10 de agosto (sexta-feira e sábado)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói/RJ