Coletivos de São Gonçalo lançam 'Carta de Direitos Climáticos' nesta quinta (08)

Em resposta à crise climática global, coletivos de São Gonçalo apresentam a Carta de Direitos Climáticos do município. O evento de lançamento, gratuito e aberto ao público, ocorrerá nesta quinta-feira (08), às 18h, no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFF), Campus São Gonçalo.

Segundo os organizadores, a Carta de Direitos Climáticos é uma ferramenta importante para engajar a comunidade local. Ela destaca necessidades urgentes e propõe estratégias para adaptação e mitigação das mudanças climáticas. O documento é o resultado de uma colaboração entre grupos locais e cidadãos e reflete um esforço coletivo para enfrentar os desafios ambientais que ameaçam o futuro de São Gonçalo.

Organizado pelo Ressuscita São Gonçalo(RSG) e apoiado pela Casa Fluminense e The Climate Reality Brasil, essa construção mobilizou diversas organizações da sociedade civil locais. Segundo Vivyan Pereira, coordenadora de comunicação do RSG “Compreendemos que é crucial contar com ferramentas organizadas para lutar por direitos que garantam um mínimo de bem-estar para o nosso futuro”.

A Carta foi desenvolvida com base em discussões em quatro eixos principais: orla, morros, campo e asfalto. Foram realizados dois encontros online para cada eixo, além de uma consulta pública, resultando em dez propostas elaboradas por mais de 20 organizações locais. Com base na urgência das mudanças climáticas, foram identificadas duas propostas prioritárias para cada eixo e duas propostas transversais. O documento combina conhecimento tradicional e ciência climática para atender às prioridades das comunidades gonçalenses. A ideia é que, com a Carta em mãos, seja possível que uma cobrança ao poder público municipal aconteça de maneira objetiva e organizada.

Sobre o Lançamento Carta de Direitos Climáticos para São Gonçalo

O evento de lançamento celebrará a construção coletiva contando com falas de organizações e indivíduos apoiadores e representantes dos grupos da sociedade civil que contribuíram no documento. Ainda será apresentada a página web que possibilitará que candidatos aos cargos eletivos do executivo e legislativo se comprometam publicamente com ações frente à mudança do clima.

Serviço

Data: 08 de Agosto de 2024

Local: Instituto Federal Rio de Janeiro (IFF) - Campus São Gonçalo, localizado na Rod. Gov. Mário Covas - Pista Local - Neves, São Gonçalo - RJ, 24425-000

Horário: 18h às 21h

Para participar, confirme sua presença aqui: https://forms.gle/xwePMkHZsutdF2KS6

*EVENTO ABERTO E GRATUITO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA OS PARTICIPANTES