Ralphen Rocca fará 7 shows gratuitos, pelo Rio, com canções que ganharam as crianças

De uma coisa o músico Ralphen Rocca entende: crianças. Como professor e arte educador, ele trabalha para esse público. E há muito que as canções compostas por ele romperam os limites da sala de aula, onde foram originalmente apresentadas. Elas foram para outras escolas – e a outros ouvidos. E chegam também aos palcos fluminenses. O Baile da Bicharada une suas canções autorais a temas folclóricos clássicos. Tudo com uma pegada pop e rock n’ roll, cuja sonoridade conta com power trio liderado por Ralphen e formado por Udylê Procópio (baixo) e Filipe Paninho (bateria). O show será apresentado em unidades do Sesc RJ de alguns municípios: Niterói (10\08, às 15h); Rio de Janeiro, no Sesc Copacabana (20\08, às 15h); Duque de Caxias (24\08, às 15h); Nova Iguaçu (25\08, às 16h); Ramos (16\10, às 14h); Nogueira, em Petrópolis (12\10, às 11h), e São Gonçalo (03\11, às 16h). Os shows foram selecionados pelo edital cultural Sesc RJ Pulsar.

É possível entrar num formigueiro e, a partir dali, encontrar fósseis de dinossauros escondidos? No Baile da Bicharada isso é mais que possível. O show é dividido em blocos, nos quais são agrupadas canções afins com os temas em questão. O primeiro bloco é dedicado aos dinossauros e, após vasculhar as entranhas da Terra, o público é convidado a se divertir numa festa a beira mar. A próxima parada é um tour pelo espaço sideral, e a diversão se encerra com o público conhecendo seres fantásticos e outros animais incríveis. O resultado é diversão para toda a família.



Sim. E o show acontece de forma participativa e inclusiva. A criançada é chamada ao palco e convidada a interagir com o artista de forma divertida e lúdica. E isso pode se dar com uma criança personificando a figura de um dinossauro ou imitando o pulo ou a corrida de um determinado animal. É, como se diz no jargão, diversão garantida – mesmo. E a experiência de Ralphen no segmento não vem de hoje.

O trabalho com animação de festas e como contador de histórias apontou para uma vocação: a de trabalhar com crianças. E o caminho para a docência foi mais do que natural. Professor em varias instituições de ensino no Rio, o músico criou para seus alunos suas primeiras canções. O que ele talvez não imaginasse é que as músicas falariam por elas mesmas. E não demoraria para irem além dos muros das escolas, conquistando a criançada e seus responsáveis, e chegando aos palcos. E a regra é cantar junto e se divertir. Sem moderação.



BAILE DA BICHARADA

Músicos: Ralphen Rocca (voz, violão e guitarra), Udylê Procópio (baixo) e Filipe Paninho (bateria)

Produção e design gráfico: Marcelo Aouila

Direção de produção: Aline Carrocino

SERVIÇOS:



Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56, São Domingos. Tel: 4020-2101)



Dia e hora: 10 de agosto, sábado, às 15h

Sesc Copacabana (R. Domingos Ferreira, 160, Copacabana, Rio de Janeiro. Tel: 4020-2101)



Dia e hora: 20 de agosto, terça-feira, às 15h

Sesc Duque de Caxias (Rua Gal Argolo, 47, Centro. Tel: 4020-2101)



Dia e hora: 24 de agosto, sábado, às 15h

Sesc Nova Iguaçu (Rua Dom Adriano Hipólito, 10, Moquetá, Nova Iguaçu, Tel: 4020-2101)



Dia e hora: 25 de agosto, domingo, às 16h

Sesc Ramos (R. Teixeira Franco, 38, Ramos. Tel: 4020-2101)



Dia e hora: 16 de outubro, quarta-feira, às 14h

Sesc Nogueira (Estrada do Calembe, 2000, Nogueira\Petrópolis. Tel: 4020-2101)



Dia e hora: 12 de outubro, sábado, às 11h

Sesc São Gonçalo (Av. Presidente Kennedy, 755, Estrela do Norte, são Gonçalo. Tel: 4020-2101)



Dia e hora: 03 de novembro, domingo, às 16h



Apresentações gratuitas



Indicação:LIVRE