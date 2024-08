Carros pegam fogo e causam transtornos em Macaé

Um carro pegou fogo na Rodovia Amaral Peixoto, na Barra de Macaé, causando problemas no trânsito na localidade, nesta segunda-feira (5). O Corpo de Bombeiros foi chamado e rapidamente controlou as chamas, evitando que o veículo fosse totalmente destruído.



Entretanto, esse não foi o único incêndio em automóvel nesta madrugada. No bairro de Aroeira, na Rua Alcides Mourão, um caminhão pegou fogo, e os bombeiros também intervieram na situação, mas o prejuízo não pôde ser evitado, pois as chamas atingiram os fios elétricos, resultando em falta de luz na localidade. Esse caso também teve impacto no trânsito.

Leia também:

Jovem de 23 anos morre com suspeita de envenenamento em Maricá; Polícia investiga ex-namorado

Operação da PM no Complexo da Penha tem tiroteio intenso e fechamento de 16 escolas

Pelo pouco tempo entre os dois casos, as autoridades locais estão investigando os motivos.