Acordo de R$ 100 bi de indenização às vítimas de Mariana pode se concretizar nesta semana

Um acordo de R$ 100 bilhões para indenizar as vítimas da tragédia de Mariana (MG), ocorrida em 2015, pode se concretizar ainda nesta semana. O desastre foi resultado do rompimento de uma barragem da Samarco, empresa controlada pela BHP e Vale, e causou inúmeras mortes, tornando-se um dos mais devastadores acidentes ambientais da história brasileira. As negociações do acordo envolvem a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Samarco, juntamente com os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo.



O estado da Bahia também foi chamado para aderir ao processo, já que diversas cidades baianas foram afetadas pelo desastre. Municípios como Caravelas, Nova Viçosa, Prado, Alcobaça e Mucuri optaram por aderir à ação, mas o governo do estado decidiu não se envolver diretamente.

Pela decisão do governo baiano, caso o acordo seja firmado, a Bahia, mesmo tendo sofrido consequências, ficará de fora das compensações previstas.