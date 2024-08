Polícia prende mulher apontada como 'mula' do CV para frete de drogas a Itaperuna

Policiais militares do Serviço Reservado do 12º BPM (Niterói), e do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta quinta-feira (01), na Rua Maurício de Abreu, no Barreto, em Niterói, a acusada e foragida da Justiça, Renata Rodrigues da Silva, de 43 anos.

De posse de informações de que ela estaria visitando um parente em uma unidade hospitalar, e depois retornaria para casa, policiais foram até o local mencionado e conseguiram localizar e prender a mulher, que não ofereceu resistência. Ao ser indagada, ela confessou que era foragida da Justiça, e que era a responsável pelo transporte de drogas da facção Comando Vermelho (CV), para os pontos de venda de entorpecentes do município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense.



Contra ela, constava um Mandado de Prisão, com pedido de Recaptura, expedido pela 2ª Vara Criminal de Itaperuna, pelos crimes de Tráfico de Drogas, Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito e Outros, e com a suspensão do Livramento Condicional.

Diante dos fatos, ela foi levada à 76ª DP (Niterói), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, encaminhada a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelada à disposição da Justiça.



