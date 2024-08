O Grupo de Artistas de Maricá (GAM) comemora 30 anos de luta pela cultura. A comemoração será no dia 4 de agosto, iniciando com uma missa de ação de graças, às 9h, na Igreja Nossa Senhora do Amparo. A partir das 15h acontecerá, na sede do Gam, uma extensa programação com cerimônia de abertura, apresentação musical, sarau de poesias, vernissage, entre outras atividades.

Confira a programação completa:

9h - Missa em Ação de Graças na Igreja Nossa Senhora do Amparo

15h - Cerimônia de Abertura com a Diretora Administrativa Kikah Monteiro

15:15h - Inauguração da Galeria dos Notáveis Ex-Presidentes com a Conselheira Fiscal Alexandra Lambraki e Apresentação do Coral Municipal da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade sob a regência de Nina Teixeira e Joaquim Barreto

15:30h - Apresentação do Saxofonista Sérgio Luthier

16h - Apresentação Musical com Eric Sabino violão e voz/playlist

16:15h - Sarau de poesias com autores do Povo do Livro

17:00h - Apresentação do Pianista Kauã Neves

17:30h - O produtor e crítico de arte Mário Margutti, apresenta seus Poemas-Colagens

18:00 - Abertura da Vernissage da exposição coletiva 30 anos do GAM, com a Diretora Artística Meg Carvalho

18:30h - Momento comemorativo com o famoso “Parabéns para o GAM” e corte do bolo de aniversário

O Grupo de Artistas de Maricá é uma instituição sem fins lucrativos. Ponto de Cultura, fundada em 04 de agosto de 1994, de Utilidade Pública Municipal Estadual e Federal, com participação em Conselhos Municipais. Atualmente a instituição é membro Titular no Conselho de Assistência Social; do Meio Ambiente e do Terceiro Setor da Agenda 21 de Maricá.



O GAM fica na Rua Dr. Pedro da Cunha (antiga Álvares de Castro), nº 1277, Araçatiba, Maricá.