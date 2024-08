Família procura por morador de Maricá desaparecido desde terça (30)

A família do profissional liberal Reginaldo Braga da Silva, de 50 anos, busca informações que ajudem a descobrir o paradeiro do morador de Maricá, que está desaparecido desde a última terça-feira (30). Ele foi visto pela última vez após deixar um consultório odontológico no bairro da Amizade, na manhã de terça (30).

Reginaldo mora no bairro Caju com a esposa, Amanda Araújo, de 46 anos, e trabalha prestando serviços diversos, como jardineiro e caseiro, em diferentes imóveis em Maricá. Por conta disso, segundo a companheira, ele não costuma ter uma rotina de trabalho fixa. Na terça (30), ele ia trabalhar em Cordeirinho após sair do dentista.

"Eu saí para trabalhar por volta das 7h e ele ia pra uma consulta no dentista no bairro da Amizade, por volta das 8h30. Eu entrei em contato com a agente de saúde e disse que ele esteve no dentista, não teve nenhuma situação atípica. Ele chegou a mandar mensagens e falar com algumas pessoas até 10h05", conta Amanda.



Desde então, ninguém conseguiu contatá-lo pelo telefone, que consta como desligado nas chamadas. O desaparecimento foi registrado nesta quinta (01) na 82ª DP (Maricá), que investiga o caso.

"Ele nunca passou tanto tempo sem entrar em contato. Nós não estávamos brigados, não tinha nenhuma desavença familiar; estava tudo bem, tanto que as pessoas que falaram com ele no dia não relataram nenhum aborrecimento na voz, nada que indicasse que ele estava chateado ou passando por alguma dificuldade", destaca a companheira.

A família pede que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Reginaldo entre em contato através do telefone (21) 99156-9405.