Grupo proprietário do São Gonçalo Shopping compra fatia que pertencia à família Sendas

Mais de uma década após a primeira tentativa, o Grupo Fernandes Araujo conseguiu, enfim, comprar a fatia do São Gonçalo Shopping que pertencia à família Sendas e, agora, se tornou dono de 100% do empreendimento, que é considerado o principal centro comercial da cidade.

A companhia comprou uma área de 11.236 metros quadrados que fica no térreo do shopping. No espaço, costumava funcionar um supermercado Extra, mas a loja estava fechada há cerca de dois anos. Com a transação, o Grupo Fernandes Araujo será proprietário de toda a Área Bruta Locável (ABL) do empreendimento, que soma 48.360 metros quadrados.

De acordo com o termo da emissão, R$ 17,5 milhões serão gastos com a antiga loja da família Sendas, e o restante será investido na compra de outros três imóveis na Zona Oeste do Rio, onde o grupo atua construindo condomínios residenciais.



Conversas em andamento

De acordo com Alessandra Araujo, CEO do Grupo Fernandes Araujo, em entrevista ao GLOBO, já existem conversas sobre a expansão do local.

"Já temos conversas iniciadas para fazer a expansão do shopping na nova área. O plano é ter ali um supermercado com dimensões menores que o anterior e atrair megalojas satélites e restaurantes, além de uma nova praça de eventos para ter mais oferta de entretenimento no shopping", disse a CEO do Grupo Fernandes Araujo, que diz manter um landbank (terrenos) de 43,4 mil metros quadrados no entorno do São Gonçalo Shopping para fazer desenvolvimento imobiliário residencial.

Inaugurado em 2004, o São Gonçalo Shopping tem 48.360 m² de ABL, com mais de 125 lojas, incluindo dez âncoras, dez megalojas e um cinema. Recentemente, a Niad, de Eduardo Borges, assumiu a administração do shopping, que costumava estar nas mãos da Aliansce Sonae (hoje Allos).