Morre, aos 90 anos, Ronaldo Fabrício, primeiro prefeito de Niterói

Morreu na madrugada desta quinta-feira (1), aos 90 anos, Ronaldo Fabrício, o primeiro prefeito de Niterói após a fusão dos estados do Rio e da Guanabara. De acordo com informações da família, ele morreu por causas naturais.

O enterro de Ronaldo acontecerá na próxima sexta-feira (2), no Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio. Ainda não foi divulgado o horário do funeral.

Leia mais:

Especialista explica o que muda com as novas regras para o 'Jogo do Tigrinho' no Brasil

Itaipuaçu recebe feira de adoção de cães e gatos neste sábado (3)



Ronaldo Fabrício foi prefeito de Niterói entre 1975 e 1977, indicado para liderar a cidade após o período da fusão, que fez o município deixar de ser a capital do estado.