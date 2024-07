João Gomes, pré-candidato a prefeito de Niterói pelo Novo, desiste de concorrer

Um dos candidatos a prefeito de Niterói, o engenheiro João Gomes, do Novo, anunciou a desistência de disputar as eleições da cidade em outubro. O pré-candidato encaminhou uma carta de renúncia ao diretório do seu partido, na última semana, explicando os motivos de sua decisão. João também acusou o assessor parlamentar Renato Quintanilha, funcionário do deputado federal Carlos Jordy (PL), de ter participado de uma manobra para impugnar a candidatura de um postulante a vereador do Novo, Alexandre Ceotto, segundo reportagem divulgadas em 'O Globo'.

Em carta enviada ao diretório do Novo, João Gomes afirma: "Na votação nominal durante a recente convenção realizada em 22 de julho, dois filiados, portadores de procurações de filiados ausentes, votaram pela impugnação da candidatura de um determinado postulante a vereador aprovado no longo processo seletivo do partido. Em ação orquestrada, os votos destes filiados, mais os votos dos ausentes (por eles representados), foram fundamentais na formação da maioria para a impugnação da referida candidatura. Mesmo operando legalmente, mas imprimindo pareceres manifestadamente pessoais na representação dos filiados ausentes, causa enorme desconforto saber que um deles, nomeado e remunerado pelo gabinete do deputado federal Carlos Jordy (PL), tenha sido um dos promotores deste movimento, não tenha se declarado impedido e ainda votado na convenção, agravando ainda mais este desconforto meu e dos filiados presentes. O deputado Carlos Jordy é o adversário do Novo na disputa municipal ao Executivo", declarou João Gomes a 'O Globo'

No documento, Gomes agradece aos envolvidos na sua pré-candidatura e enfatiza que o episódio prejudica o Novo: "Sem capacidade de articulação e resolução dos problemas internos, estas ações e atitudes não têm minha concordância. O Partido Novo em Niterói sai menor desta convenção. E um partido menor, dividido, carente de recursos, físicos e financeiros, não logrará êxito em uma disputa com outras campanhas milionárias", disse.

Carlos Jordy, também candidato à Prefeitura de Niterói, afirmou a 'O Globo' não ter nenhuma relação com a decisão tomada pela Executiva do Partido Novo sobre suas indicações para cargos nas próximas eleições: "Minha preocupação é com a minha campanha e com as necessidades da população de Niterói. Reafirmo que não tenho qualquer influência na decisão da Executiva do Novo que, de maneira independente e legal, toma suas decisões sobre quem serão seus candidatos. Para o bem da política niteroiense, espero que o João Gomes repense sua posição. Sua presença é importante para que possamos ter um ambiente democrático e com mais representatividade na eleição. Aproveito para lembrar que a minha coligação sofreu a interferência indevida da Executiva nacional do partido Agir, que acabou com o sonho de mais de 20 candidatos a vereador. Portanto, jamais iria interferir no sonho de quem deseja se candidatar", declarou.



O pré-candidato do PL se refere à decisão do presidente nacional do Agir, Daniel Tourinho, de apoiar a candidatura de Rodrigo Neves (PDT) à prefeitura de Niterói, o que levou pré-candidatos do partido a protestarem e reforçarem suas declarações a favor de Jordy.

Assessor parlamentar de Jordy presente na votação que impugnou a candidatura de Alexandre Ceotto a vereador, Renato Quintanilha destaca que é filiado ao Novo desde 2018 e nunca esteve em outro partido. Ele ressaltou a 'O Globo' que tinha o direito de participar da votação e que outra filiada, que, segundo ele, nada tem a ver com o deputado Jordy, levou cinco procurações e também votou contra a possibilidade de Ceotto concorrer a um cargo no Legislativo de Niterói.

Quintanilha afirmou: "Gozo de meus direitos como filiado, estando apto a votar na convenção partidária. Não há qualquer vedação estatutária para que filiados trabalhem ou façam campanhas para outros políticos. O que o estatuto veda é que dirigentes, mandatários e candidatos façam campanha para outros candidatos em locais onde o Partido Novo já tenha candidatura. Todos os requisitos e exigências estatutárias foram rigorosamente atendidos para a realização da convenção partidária, com respaldo do diretório nacional para a votação por procuração. As declarações apresentadas na carta de renúncia escrita pelo João Gomes são levianas, lamentáveis e contraditórias. Se não tem as informações dos motivos que levaram cada filiado a votar pelo "não aprovo", deveria ter feito contato com as pessoas e entender suas motivações, como qualquer grande líder faria, mas preferiu abandonar a nominata dos demais candidatos, em detrimento de uma única pessoa, recém-filiada ao partido. O senhor Alexandre Ceotto, em um curto espaço de tempo, criou um ambiente muito hostil dentro do partido. Eu mesmo fui agredido e ameaçado durante a convenção pelos apoiadores do Ceotto e percebi que o medo das pessoas era real", declarou na reportagem de 'O Globo'.

Ouvido também na reportagem, Alexandre Ceotto informou que acionou a Justiça para reverter a decisão do diretório municipal do Novo e poder levar sua candidatura adiante: "Judicializei e vai caber à Justiça Eleitoral decidir o que aconteceu lá. Estamos tentando reverter por liminar e acreditamos totalmente que conseguiremos, porque não tem nenhuma jurisprudência. Nunca na história da democracia brasileira, alguém foi cassado por procuração. Já vinha alertando aos dirigentes estaduais do partido e ao próprio João que isso iria acontecer, que poderiam tentar uma manobra para cassar minha candidatura por votos. O Novo tem um processo seletivo no qual o candidato faz prova e dá todas as certidões. Eu tirei a maior nota do partido entre os postulantes. Acredito que assustei uma postulante e arrumaram um jeito de me tirar da disputa. Foi apunhalado pelas costas", enfatizou.

No domingo passado (28), o Novo divulgou uma nota em suas redes sociais para anunciar a desistência de João Gomes: "Informamos a todos os filiados, apoiadores e simpatizantes a desistência de João Gomes ao pleito majoritário em nossa cidade. O Partido Novo segue em frente com a nominata de vereadores, aprovada em recente convenção, na luta por uma Niterói melhor e na defesa de nossos princípios e valores."

Presidente do partido na cidade, Andrea Carvalho afirma que a votação feita na convenção municipal foi legítima e que lamenta a desistência de João Gomes. Ela também garantiu que o partido não apresentará outro candidato ao Executivo, pela falta de tempo hábil.