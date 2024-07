UPA Colubandê atendeu mais de 66 mil pacientes no primeiro semestre deste ano

As intervenções realizadas na UPA, unidade administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, acontece sem haver qualquer tipo de paralisação no atendimento aos pacientes - Foto: Divulgação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê atendeu, no primeiro semestre deste ano, exatos 66.621 pacientes, entre urgências e emergências adultas e pediátricas, além de pacientes com sintomas clínicos de síndromes virais. Foram cerca de 50 mil exames clínicos e mais de 14 mil procedimentos de imagens, como raio x e eletrocardiograma.

Localizada às margens da RJ-106, próxima ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - que garante suporte nos casos mais graves -, a UPA do Colubandê funciona 24 horas em todos os dias da semana, inclusive feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento à estabilização de pacientes acometidos por qualquer tipo de emergência.



"É extremamente importante este saldo. Os números nos garantem um retorno positivo por parte da população em relação ao serviço prestado e a infraestrutura da unidade. Vamos continuar avançando com obras e serviços voltados ao bem-estar da população que procura nossa unidade", garante a diretora da unidade, a médica Cristiane Bazin.

A UPA passa por obras de infraestrutura, que estão garantindo um atendimento ainda mais rápido, humanizado e eficaz. Os setores estão recebendo novo piso (manta), manutenção corretiva nas redes de água, elétrica e oxigênio nas salas de medicação, observação e coleta de sangue e pintura. O setor de pediatria é o mais repaginado.



Na primeira etapa das obras, a UPA ganhou um novo espaço pediátrico, com leitos equipados com monitor e bomba infusora (controle e medicação), carrinho de parada, desfibrilador e posto de medicação. O local também conta com poltronas para maior conforto do acompanhante da criança.



Junto à classificação de risco, foi criado um consultório de dor torácica. De acordo com a médica Cristiane Bazin, o objetivo foi garantir a otimização do atendimento ao paciente com suspeita de infarto, possibilitando a execução do eletrocardiograma, coleta de sangue para dosagem de enzimas cardíacas e início do tratamento o mais rápido possível.



A unidade também ganhou um Centro de Estudos e Pesquisas, espaço que tem como objetivo promover a qualidade e segurança do paciente assistido na unidade por meio da capacitação e qualificação profissional. O local também serve para promover campanhas e ações em conjunto com a secretaria estadual de Saúde.



As intervenções realizadas na UPA, unidade administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, acontece sem haver qualquer tipo de paralisação no atendimento aos pacientes.